Tutto pronto nella nuova sede di Bisceglie per la seconda edizione del “Controcorrente Festival”

Si terrà domani, 25 agosto, la seconda edizione del “Controcorrente Festival“, evento musicale e l’aggregazione organizzato dalla Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S.

Dopo il successo della scorsa edizione, Controcorrente replica l’ appuntamento con la musica a libero accesso nella nuova sede di Bisceglie, in via Crosta. Il Festival vedrà alternarsi sul palco della cooperativa vari artisti del panorama locale e nazionale a partire dalle ore 20:00, il tutto corredato da espositori del panorama locale (artisti, illustratori, artigiani, associazioni ed autori) e installazioni artistiche, per un momento che vuole racchiudere al suo interno non solo buona musica inedita, ma anche essere una spinta dell’inclusione, alla conoscenza reciproca ed alla sinergia tra diverse realtà del territorio in puro stile Controcorrente.

Il programma dell’edizione 2023 vedrà esibirsi 8 proposte tra cantanti e band, si va dai nomi noti di zona quali, Al Verde, al secolo Enrico Acciani, cantautore e regista barese, al biscegliese Bruno Bug, nome ormai affermato della scena freestyle rap nazionale e autore di due album Hip Hop. Mattewh, artista giovane e poliedrico, Ilaria, cantante emergente da Trani e Spina, cantautore nativo di Sassano (SA). Da Caserta invece un interessante proposta nell’ambito pop e low-fi è portata da Eliseo.

Chiudono il romano Avincola, cantante, scrittore ed autore visto anche sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021 ed il Duo Bucolico, piacevole ritorno a Controcorrente, headliner di questa edizione: girano. A fine serata la festa continua con rime e scratch di Tuppi, noto DJ del panorama pugliese e nazionale che insieme all’amico e collega Papaceccio intratterrà associati e avventori sino al termine della serata.

L’evento è ad accesso gratuito, finanziato dalla Cooperativa Sociale Controcorrente SOS con il supporto di alcune realtà imprenditoriali locali ed il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie. Installazioni artistiche e scenografie sono a cura del team delle Officine San Domenico, laboratorio urbano della città di Andria.