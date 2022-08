Tutto pronto a Bisceglie per il concerto “Superstar Tour & Electric Orchestra di Achille Lauro” / INFO

Mancano poche ore al concerto di Achille Lauro a Bisceglie, tappa ufficiale del Superstar Tour 2022, e la J-Events si prepara ad accogliere il performer e i fan in arrivo da tutta Italia.

Il concerto è il culmine di una serata che vedrà protagonista la musica e la solidarietà, “MEZZO FESTIVAL” è un format dedicato alla musica pugliese a tanti artisti emergenti e band già affermate. Nell’opening act saranno presenti Le Teste di Ozzak, LB Gang, Sparketti, Gioà e REI un universo di sonorità e ritmi esplosivi. I noti dj ALEX PALA e DJ PHARMA ci intratterranno prima e dopo il Live Act di Achille Lauro, animando una manifestazione che è un vero e proprio tributo alla musica.



Non mancherà la solidarietà con la partecipazione dell’“ASD Baywatch – Bisceglie”, “I Figli di nessuno ONLUS”, “Casa Di Carta” e “Amnesty International Bisceglie”.



“Ringraziamo tutte le persone che sono state coinvolte nella macchina organizzativa, i nostri collaboratori, i nostri partner e sponsor, l’Amministrazione Comunale di Bisceglie” – dichiara Daniele Bottalico – “abbiamo ancora due giorni di lavoro serrato ma siamo certi che sarà una grandissima serata!”



L’apertura cancelli è prevista alle ore 16:00 dell’8 agosto con tornelli di ingresso su Panoramica Umberto Paternostro (https://goo.gl/maps/b5d6usyNfTLgVZ9L6); il concerto di Achille Lauro inizierà alle 21:30.

Alcune informazioni di servizio:

– Parcheggio dedicato presso DF DISCO poco distante dall’Arena (5 min. a piedi)

– Per chi arriva con il trasporto pubblico Fermata STP Bisceglie-Trani Hotel Villa (5 min. a piedi)

– Per chi desidera pernottare e godersi la bellezza estiva in tenda è attiva una convenzione con il CAMPING LA BATTERIA – Bisceglie (Tel. +39 340 758 4019)

– L’Arena del Mare è provvista di numerosi punti di Ristoro