“Tutto Amore Fu”, il musical pronto a tornare in scena a Bisceglie

Il sagrato della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Bisceglie si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e spiritualità il 12 e 13 agosto con lo spettacolo “Tutto Amore Fu – Chiara e Francesco IL MUSICAL”. Un’opera ispirata alla vita e alla testimonianza di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi, figure universali che continuano a illuminare i cuori anche nel nostro tempo.

Lo spettacolo è il risultato del lavoro corale della comunità parrocchiale, sotto la direzione artistica di Francesco Di Benedetto e Raffaella Dell’Aquila, con la guida spirituale di don Giuseppe Mazzilli, parroco di Sant’Andrea Apostolo.

Attraverso un sapiente intreccio di musica, danza, recitazione e scenografie evocative, il musical racconta la storia di due giovani che hanno cambiato il mondo con la scelta radicale dell’amore per Cristo, della povertà e dell’umiltà. Una testimonianza che attraversa i secoli e che ancora oggi offre risposte a un’umanità alla ricerca di senso.

L’appuntamento è per le ore 20.30 con l’apertura del sagrato, mentre lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Due serate pensate per emozionare, riflettere e, soprattutto, parlare al cuore di chi assiste, in un tempo in cui il disorientamento e la frenesia rischiano di soffocare i valori più profondi.

“Tutto Amore Fu” è più di un musical: è un invito a fermarsi, ad ascoltare la voce di chi ha dato senso alla propria esistenza attraverso l’amore e il servizio. È un grido di speranza, nato dal desiderio di una comunità che ha scelto di mettersi in gioco per ricordare a tutti che la gioia vera è ancora possibile.

I biglietti sono disponibili in prevendita e vendita presso la segreteria della parrocchia Sant’Andrea Apostolo tutti i giorni dalle 19.00 alle 20.00.

Si ringrazia tutta la comunità parrocchiale per la realizzazione dello spettacolo e gli sponsor:

Azienda Agricola Papagni

Quercia SRL

Pescheria MareBlu

Autoscuola Futura

IN SCENA:

San Francesco – Francesco Di Benedetto

Santa Chiara – Francesca Rumma

Bernardone (Padre) – don Giuseppe Mazzilli

Cenciosa – Rossella Marcone

Santa Chiara Narratrice – Betty Papagni

Demonio e Lupo di Gubbio – Giuseppe Pistillo

Frate Leone e Sultano – Sergio D’Ambrosio

Sorella Povertà – Gioia Squeo

Suor Agnese – Giorgia Minervini

Anima di San Francesco – Raffaella Dell’Aquila

Anima di Santa Chiara – Chiara Di Benedetto

Saltimbanchi – Caterina Capursi e Giorgia Trione

Voce di Dio – Giuseppe De Pasquale

Ensable – Lucia Monopoli, Gioia Squeo, Giorgia Minervini, Giuseppe Pistillo, Sergio D’Ambrosio, Maria Abbate, Lucia Mastrapasqua

Corpo di ballo – Raffaella Dell’Aquila, Chiara Di Benedetto, Gabriella De Pasquale, Marianna Labombarda, Maria Lacavalla, Elena Bernocco, Maria Rita Dell’Aquila, Matilde Uva

SCENOGRAFIE: Claudio Di Benedetto

AIUTO REGIA: MariaLetizia Cosmai

TRUCCO DI SCENA: Tiziana Marcone

COSTUMI: Lucrezia Racanati, Margherita Farinola, Tonia De Candia, Antonella Papagni

OGGETTI DI SCENA: Claudio Di Benedetto, Gaetano Camporeale Domenico La Forgia

SERVICE: WMUSICLIGHTS di Walter Enrico Todisco