Un festival di teatro diffuso per le nuove generazioni. È questa l’idea che si cela dietro “Tutta nostra la città”, kermesse ludico-culturale destinata ai bimbi e ragazzi realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la compagnia I nuovi Scalzi, riconosciuta in tutta Italia e all’estero, formata da giovani che risiedono tutti nell’area della Bat.

Ecco, quindi, che dal 27 al 29 maggio in città arriva il Truck Theatre: un camion pieno di grafiti che, una volta aperto, grazie a un sistema modulabile, si trasforma in un palcoscenico e offre al pubblico spettacoli teatrali, proiezioni, eventi e tanto altro. Perché il bisogno di nuove forme di cultura e spettacolo oggi è ineludibile.

Il Truck Theatre sarà collocato in Piazza Regina Margherita ma saranno numerosi i luoghi della Città che ospiteranno le tante iniziative in calendario tra laboratori, parate, fiabe animate, spettacoli, poesie illustrate e proiezioni.

“L’immagine ed il titolo del teatrofestival nascono dalla visione che concepisce le nuove generazioni centrali nella vita e nelle diverse dimensioni della Città”, ha spiegato Loredana Bianco, Assessore alla cultura di Bisceglie. “La Città-Teatro è il luogo aperto dove le nuove generazioni possono circolare per tornare a sorridere e a ridere, ma anche per riflettere attraverso le emozioni ed i pensieri felici da vivere con la famiglia, con i compagni e le compagne di scuola, con amici ed amiche, e anche con chi si incontra per la prima volta. La Città-Teatro vuole offrire 3 giorni di incontri in cui vogliamo restituire il presente ed il futuro alla fantasia e alla coscienza sociale di piccoli cittadini che crescono”.

“Una Città sempre più a misura di bimbi e ragazzi è l’obiettivo a cui tendere per un futuro migliore”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelatonio Angarano. “Sono sempre più le iniziative nella nostra Città rivolte ai più piccoli con il coinvolgimento di scuole, artisti e associazioni. Questo teatro festival per le nuove generazioni, con una tre-giorni così intensa e coinvolgente, è un ulteriore segnale di attenzione ai bimbi e ragazzi che, attraverso il gioco ma anche momenti di crescita culturale, inclusione e l’integrazione, vogliamo sempre più al centro della Città, ambasciatori di cultura, seminatori di bene”.

Qui di seguito il programma dettagliato degli eventi.

27 maggio ore 10.00 – da Piazza V. Emanuele a Piazza Regina Margherita

Opopò

ARRIVANO I CLOWN

E PARATA “QUANDO IL TEATRO PASSÒ”

laboratorio e parata con il coinvolgimento delle scuole primarie del Comune di Bisceglie

Un allegro furgone colorato contenitore di clowns e di tanti svariati giochi circensi creerà un reale coinvolgimento dei bambini, che diventeranno i veri protagonisti dell’evento. Partendo dal gioco e dall’apprendimento attivo e nel rispetto reciproco delle regole, della convivenza e dell’ascolto, i bambini saranno stimolati ad essere veramente spontanei, coinvolgendoli nelle animazioni, nelle attività ludico espressive e facendo fare loro i clown. E al termine del laboratorio, tutti insieme si parte per un’allegra parata all’insegna del sorriso.

27 maggio ore 17.00 – Atrio Castello Svevo Angioino

Binario Zero/Giancarlo Attolicco

ZIO LUPO

fiaba animata a ingresso libero su prenotazione, dai 5 ai 10 anni

con Giancarlo Attolico

Esistono tante storie che parlano di lupi, storie che di solito fanno paura e si sa il lupo fa paura a tutti, grandi e piccini, poche le storie che parlano di cibo. Una valigia birichina si ferma sulla scena e inizia la storia: c’era una volta una bambina golosa. E il lupo? Partiamo dall’inizio, un giorno di scuola come tanti, una bambina golosa disobbedisce alla maestra e si nasconde in uno sgabuzzino per non fare i compiti. Quel giorno la maestra avrebbe premiato tutti gli alunni con le “chiacchiere” (dolce tipico), rimasta a secco per essersi nascosta racconterà tante chiacchiere alla sua mamma. Come spesso succede la mamma crederà a quelle parole e promette alla figlia che farà lei le chiacchiere ma dovrà andare a casa di zio lupo per prendere una padella. La casa di zio lupo si trova oltre il bosco, bisogna attraversarlo. Il lupo, come il bosco, fa paura. Può sembrare una storia paurosa, ma di pauroso non ha nulla. Si riderà. Con finale a sorpresa. Per comprendere la gioia bisogna passare dalla paura!

27 maggio ore 19.00 – Libreria Abbraccio alla Vita

NIDI DI VERSI

Poesie illustrate sul tema della casa

Incontro con gli illustratori, a ingresso libero, per tutti

27 maggio ore 20.30 – Piazza Regina Margherita/Truck Theatre

I nuovi scalzi

LA RIDICULOSA COMMEDIA

spettacolo con ingresso a pagamento, per tutti

regia Claudio De Maglio / Savino Maria Italiano

canovaccio Claudio De Maglio

testo originale I Nuovi Scalzi

con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese

È una giornata come tante altre. Friariello, un semplice contadino, si trova ad essere preso di mira da Pantalon De Borghia, un avido imprenditore edilizio, e dott. Graiano d’Asti, un politico facile alla corruzione. In quello stesso giorno è di ritorno a casa Florenzia, figlia dell’imprenditore, che dopo molti anni in viaggio alla ricerca della propria libertà, è costretta a tornare a casa avendo terminato ogni risorsa economica datale dal padre. Uno spettacolo dinamico, fresco, emozionante e comico, che ha conquistato anche il pubblico internazionale. Gli attori sono sempre in scena: la loro capacità di giocare dentro e fuori la scena rapisce il pubblico in un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni, poesia e bravura attoriale. E’ il puro gioco del teatro fatto dagli attori, che crea la magia e la bellezza di questo spettacolo.

28 maggio 10.00 – P.zza Regina Margherita/Truck Theatre

Un clown per amico

LABORATORIO CIRCOLUDICO

laboratorio a ingresso libero su prenotazione, dai 5 ai 10 anni

28 maggio ore 18.00 – Piazza Regina Margherita/Truck Theatre

Un clown per amico

LIVE GRAVITY

spettacolo con ingresso a pagamento, per tutti

di e con Michele Diana

Un esilarante e delicato spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, che vede come protagonista un clown alla ricerca di equilibrio, non solo fisico ma anche psichico e forse emotivo. Attraverso l’utilizzo dei suoi attrezzi, con maestria e goffaggine, Mike esplora le infinite possibilità del corpo, del gioco e del cerchio come strumento di narrazione. Il pubblico avrà il compito di guidare Mike tra momenti di gioia e disperazione, successo e fallimento, voli cadute ma soprattutto sospensioni. Un successo assicurato per un pubblico che diventa protagonista dello show, in uno spettacolo che riesce a intrattenere un ampio target di spettatori.

28 maggio ore 20.30 – Piazza Regina Margherita/Truck Theatre

I nuovi scalzi

L’ARTE DELLE MASCHERE

spettacolo con ingresso a pagamento, per tutti

con Piergiorgio Maria Savarese e Ivano Picciallo

regia Savino Italiano

maschere Andrea Cavarra

Un viaggio divertente e surreale, dove il pubblico viene portato in quel mondo colorato e travolgente della Commedia dell’Arte. Come lenti d’ingrandimento, le maschere riescono ad ingigantire desideri, sofferenze, passioni, fantasie e istinti, di uomini e di donne, dando al pubblico la possibilità di specchiarsi, di riconoscersi e ridere delle proprie paure e delle proprie difficoltà, dei propri vizi e moralità, dei drammi e delle scelte che ogni giorno la vita pone e a cui inevitabilmente non ci si può sottrarre.

29 maggio ore 11.30 – Piazza Regina Margherita/Truck Theatre

I nuovi scalzi

STORIA DI UN VIAGGIO

Spettacolo con ingresso a pagamento, dai 3 agli 11 anni

con Olga Mascolo, Piergiorgio Maria Savarese, Savino Maria Italiano

musiche Piergiorgio Maria Savarese

coreografie Olga Mascolo

regia Savino Maria Italiano

della loro immancabile valigia di cartone. Da dove vengono e cosa portano in quella valigia lo si scopre pian piano. Una storia si intreccia ad un’altra per raccontare di un viaggio nella natura, in paesi inventati e forse anche un po’ reali, e nelle avventure che si possono incontrare semplicemente prendendo una strada.

29 maggio ore 17.00 e ore 18.30 – Giardino Botanico Veneziani

Teatro dei Cipis

AGOSTINA LA PAGLIACCIA

fiaba animata, a ingresso libero su prenotazione, dai 3 agli 8 anni

con Giulia Petruzzella e Corrado la Grasta

Agostino è pagliaccio di professione. Mentre si esibisce nel circo, Agostina, sua moglie, si dedica alla casa e ai bambini. In realtà, Agostina sogna di fare lo stesso lavoro di suo marito. E così… Signori e Signore ecco a voi Agostina la Pagliaccia! In uno scenario circense la storia si snoda mettendo in risalto la parità dei due sessi nella famiglia. Il pubblico partecipa nei ruoli di scimmie ballerine, di orchestra del circo, di direttore e di dentista.

INFO

Biglietto d’accesso agli spettacoli:

INTERO 5,00 euro;

RIDOTTO 3,00 euro per bambini fino a 12 anni.

Tutte le attività gratuite sono con prenotazione obbligatoria.

Biglietti in vendita dal pomeriggio del 23 maggio al Teatro Politeama Italia e in Piazza Margherita prima dell’inizio degli spettacoli.

Info e prenotazione attività gratuite: LIBRERIA ABBRACCIO ALLA VITA, tel. 393.9158940