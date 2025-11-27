Truffe agli anziani, lo Spi Cgil porta a teatro a Bisceglie uno spettacolo per informare e prevenire

Ieri sera oltre 350 persone hanno partecipato al Politeama Italia di Bisceglie all’iniziativa organizzata dallo Spi Cgil Puglia e Bat per affrontare, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, il tema delle truffe ai danni di anziani e pensionati.

Un fenomeno in continua crescita: solo nel 2024, in Italia, si sono registrate oltre 18.000 segnalazioni online, senza contare i raggiri “fisici” perpetrati da falsi tecnici o incaricati che si introducono nelle abitazioni.

Per parlare di prevenzione, il sindacato ha scelto la via dell’ironia, portando in scena la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Silvia Saponaro e interpretato dalla stessa autrice insieme a Marco De Martin, racconta le avventure di Uliana e Urbano, due ottantenni che affrontano le paure del quotidiano con coraggio, follia e risate. La produzione è firmata ShockArti di Torino.

Al termine della rappresentazione sono intervenuti sul palco Giovanni Dalò, segretario generale Spi Cgil Bat; Antonio Balzano, direttore Inps Bat; Domenico Divittorio, vice questore aggiunto della Polizia di Stato; e Rossella Muroni, del dipartimento contrattazione e benessere dello Spi Cgil nazionale. Gli ospiti hanno illustrato al pubblico le truffe più ricorrenti, fornendo indicazioni pratiche sui comportamenti da adottare in caso di sospetto.

«Lo spettacolo ha affrontato un tema spiacevole con leggerezza e ironia, ma dietro il sorriso c’è la consapevolezza di un problema in allarmante crescita», ha affermato Dalò. «È fondamentale conoscere i rischi per difendersi. La minaccia non riguarda solo gli altri: entra nelle nostre case, reali o virtuali. Con questa serata e con tutte le attività che stiamo portando avanti speriamo di aver acceso un campanello d’allarme e reso tutti più pronti a riconoscere un possibile raggiro. Sospettare non è scortesia, è intelligenza». (Credit foto spettacolo: Giulio Barrieri)