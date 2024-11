Tre tappe della rassegna “Anima mea” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro il festival di musica e poesia “Anima mea: musiche, mondi, memorie”, diretto da Gioacchino Padova e giunto alla XVI edizione.

Saranno tre gli appuntamenti della rassegna ospitati dalla libreria. Si partirà stasera, giovedì 7 novembre, alle ore 20:30, con “Canto de amour y ausencia, poesia per musica tra due mondi”. Questo appuntamento è dedicato alla poesia per musica, una forma stilistica che attraversa i secoli, le società, le lingue e le culture, abbattendo le barriere tra chi compone, chi esegue e chi ascolta. Il connubio tra danza, musica e testo verrà messo in risalto in lingue diverse, attraverso componimenti appartenenti a varie epoche storiche. La serata vedrà protagoniste Nunzia Antonino, a cui saranno affidate le letture, Luciana Elizondo, canto e viola da gamba e Juanco Francione, arciliuto, chitarra e charango.

Il secondo incontro, “In universa terra”, è in programma giovedì 14 novembre alle 20:30. La serata sarà dedicata al compositore italiano Claudio Monteverdi e ad altri musicisti. Il clou della serata è rappresentato dal Combattimento di Tancredi e Clorinda, considerato la pietra miliare del teatro musicale protobarocco. Le letture saranno affidate a Nunzia Antonino. L’incontro vedrà la partecipazione di Valeria La Grotta, soprano, Alessandro Giangrande, alto/tenore, Massimo Lombardi, tenore e Davide Marrone, installazione video e dell’Ensemble Orfeo Futuro.

Il terzo appuntamento, dal titolo “Seconda meraviglia: alle origini del concerto solistico”, si terrà invece giovedì 21 novembre alle 20:30. Il cuore di questo incontro sarà proprio il format del concerto, grazie a compositori dal calibro di Johann Sebastian Bach, Stefano Galeotti e Luigi Boccherini. Nel corso della serata interverranno Nunzia Antonino, letture, Gaetano Nasillo, violoncello e l’Orchestra Barocca Orfeo Futuro. L’ingresso agli eventi è libero.