“Tre preti per una besciamella” della Compagnia dei Teatranti vince “Sorrisi nel Borgo 2023”

Incetta di premi per lo spettacolo “Tre preti per una besciamella”. Nella serata di lunedì 24 luglio la Compagnia dei Teatranti ha infatti ricevuto il riconoscimento per la miglior messa in scena di “Sorrisi nel Borgo“, rassegna teatrale che si è svolta, nelle scorse settimane, a Sammichele di Bari. La compagine biscegliese, guidata da Lella Mastrapasqua, ha pienamente convinto i giurati, superando senza difficoltà l’agguerrita concorrenza di altre quattro compagnie teatrali.

A coronare il successo della commedia anche tre riconoscimenti individuali: Enzo Ciani si è aggiudicato il premio come “Miglior attore protagonista“; Enzo Matichecchia quelli per “Miglior regia” e “Miglior testo originale“; Noemi Mazzola la menzione speciale della giuria come “Migliore attrice”.

«La potente messa in scena rende il succedersi degli avvenimenti di facile intuizione emotiva»: con queste parole la giuria ha motivato il riconoscimento alla Compagnia dei Teatranti. «I corpi danzano all’unisono, pare che tutto abbia un filo invisibile che lega ogni cosa. Nessuna stonatura, nessun azzardo. Divertente, non forza mai la mano, anzi, sembra non volerla per niente tendere al pubblico, che apprezza. Perché non sempre si ha la voglia di partecipare. Specie se di mezzo c’è una besciamella».