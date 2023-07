Tra Castello e Chiesa di Santa Margherita rievocazione storica inedita con 30 bambini

Una rievocazione storica inedita con il coinvolgimento di circa 30 bambini: è questo il cuore della terza edizione di ‘Santa Margherita in festa’, iniziativa organizzata da Associazione 21. Il via alle 20.00 di questa sera, venerdì 21 luglio, dal Castello per poi proseguire verso la Chiesa di Santa Margherita.

“La rievocazione storica per raccontare la Chiesa di Santa Margherita è un progetto che avevamo nel cassetto da alcuni anni – spiegano da Associazione 21 – Mettere in scena il testo scritto da Margherita Pasquale, tratto dal libro ‘Non esiste il tempo’, nel quale i giovanissimi Rodrigo d’Aragona, duca di Bisceglie e figlio di Lucrezia Borgia e Alfonso d’Aragona, e sua cugina Bona Sforza, futura regina di Polonia e nipote di Isabella d’Aragona, viaggiano alla scoperta delle bellezze di Puglia. E tra queste anche il Castello di Bisceglie e la Chiesa di Santa Margherita”.

Durante la rievocazione storica sarà possibile lasciarsi incuriosire dalla mostra fotografica “Una Bisceglie Particolare” e, al termine, in Strada Santa Margherita showcooking dell’Associazione Pasticcerie storiche biscegliesi ‘Il sospiro’ e un aperitivo organizzato da Associazione 21 insieme a ‘U Chiazzéire – il fruttivendolo di Vito Antonino’. All’interno della Chiesa, che come sempre sarà possibile visitare, la mostra del giovane artista Daniele Di Benedetto.

“Un grande grazie ai bambini del 2° Circolo didattico plesso don Tonino Bello e alla maestra Angela Cosmai per essersi messi in gioco ed essersi divertiti con noi in questi ultimi mesi. Certo – concludono da Associazione 21 – mettiamo in scena una rievocazione storica ‘amatoriale’ ma siamo certi che i bambini vi lasceranno a bocca aperta e ci aiuteranno a scoprire la storia e la grandezza di alcune bellezze della nostra Bisceglie”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social e all’indirizzo email info@21bisceglie.it.