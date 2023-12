Tornano gli appuntamenti musicali natalizi del coro polifonico New Chorus

Tornano gli appuntamenti musicali natalizi a cura del coro polifonico New Chorus diretto dal soprano e flautista Marzia Pedone. Due serate biscegliesi all’insegna del bel canto animeranno tre diverse location. Ieri 22 dicembre, alle ore 19, “Christmas Carols” ha fatto tappa presso al salone della società di mutuo soccorso Roma Intangibile; oggi, sabato 23 dicembre, alle ore 20, il coro si esibirà presso la chiesa di San Vincenzo de Paoli, sita in via imbriani 341; infine mercoledì 27, alle ore 20, a Corato presso la chiesa Sacra Famiglia, in via dei Mille 1.

Il coro, composto da 50 cantori, è attivo sul territorio dal 2019 e ha già ottenuto molti successi a Bisceglie e non solo, coinvolgendo il pubblico in mirabili viaggi musicali sulle note delle più celebri capolavori della musica italiana, napoletana e internazionale.

Per “Christmas Carols” il New Chorus sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella; la voce solista mezzo soprano sarà quella di Marcella Minervini. L’ingresso è libero.