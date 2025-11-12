Torna “Storytellme”, giovani dai 18 ai 30 anni narrano le stagioni teatrali / COME CANDIDARSI

Torna il contest “Storytellme”, il progetto di Puglia Culture che giunge quest’anno alla sua nona edizione e che è nato per aumentare in maniera corale, spontanea e collaborativa la partecipazione del giovane pubblico alle stagioni teatrali di Puglia.

Con Storytellme ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni possono diventare storyteller dei teatri di Puglia e vivere e raccontare la stagione teatrale di alcuni tra i 75 Comuni soci del circuito teatrale pugliese.

In cosa consiste:

– Andare a teatro, ricevere un un pass speciale che permetterà di accedere a tutti gli spettacoli in programma per la stagione 2025/2026 per il Comune del circuito che si sceglierà di “adottare”;

– Scattare foto o video della messa in scena e raccontare l’esperienza in modo personale sui propri canali social, seguendo piccole indicazioni che saranno fornite dagli ideatori;

– Condividere con Puglia Culture il materiale prodotto contribuendo alla promozione delle stagioni teatrali sui canali del circuito.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Candidature aperte fino alle ore 18:00 del 24 novembre 2025.