Torna “Libri nel Borgo Antico” dal 26 al 30 agosto: il PROGRAMMA della dodicesima edizione

Il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico torna a Bisceglie dal 26 al 30 agosto per la dodicesima edizione. Un’esperienza unica per gli appassionati di lettura: nelle splendide piazze del centro storico e sul porto Bandiera Blu, il pubblico potrà incontrare 120 autori, conoscere 80 case editrici, farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari.

Il cuore pulsante della letteratura, della saggistica, del giornalismo italiano, si daranno appuntamento dal 26 al 30 agosto a Bisceglie. Fitto il cartellone 2021, pensato per incontrare l’interesse di un pubblico sempre più ampio. Fra gli autori presenti Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Costantini, Annalisa Cuzzocrea, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Antonio Caprarica, Andrea Barzini, Elvira Serra, Andrea Albertini, Luca Barbarossa, Enzo Iacchetti, Pinuccio, Chiara Francini e Walter Nudo.

Previsti anche quattro eventi-spettacolo (ad ingresso libero): Vincenzo Mollica, accompagnato alla chitarra da Fabio Frizzi, ripercorrerà la sua carriera nello spettacolo “Prima che mi dimentichi tutto”, e Marcello Veneziani racconterà in un inedito recital musicale l’avvincente Leggenda di Fiore, al centro del suo ultimo romanzo per Marsilio. Infine due grandi nomi della musica italiana: Sergio Cammariere in “Libero nell’aria” si rivelerà al pubblico in un vero e proprio percorso di formazione, mentre Antonella Ruggiero sarà protagonista dell’evento di chiusura della rassegna con “Elettroshock”, recital per Alda Merini con Cosimo Damiano Damato e Roberto Olzer.

Libri nel Borgo Antico si concluderà infatti lunedì 30 agosto con un evento che si svolgerà all’interno dell’Opera Don Uva, in occasione del centenario della fondazione dell’Opera. L’evento prevede una visita guidata al Museo Don Uva e una tavola rotonda alla quale parteciperanno il giornalista Marcello Veneziani, l’Ad di Universo Salute Paolo Telesforo e la referente della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza Suor Annateresa Valentini.

Previsto per sabato 21 agosto anche un prologo del festival a Trani, in Piazza Addazzi, con Diego De Silva e Maurizio De Giovani: due grandi autori della letteratura italiana in conversazione.

Anche quest’anno, il Festival avrà una sezione dedicata esclusivamente ai piccoli lettori: la rassegna il Borgo dei Piccoli. Ogni pomeriggio, all’interno del Castello Normanno Svevo di Bisceglie, si alterneranno presentazioni di libri e laboratori per bambini.

“Tante le novità di quest’anno, fra cui un percorso formativo per i nostri volontari, un nostro fiore all’occhiello” ha sottolineato la portavoce dell’Associazione Borgo Antico Alessandra Di Pierro, rimarcando la presenza di tantissime case editrici che hanno aderito alla rassegna (40 in totale). “Ogni anno un gruppo di 400 ragazzi supporta nell’organizzazione del Festival. Questo progetto, realizzato grazie alla partnership con l’Università Luiss Guido Carli, ha permesso ai due ragazzi più meritevoli di partecipare a una Summer School dal 12 al 16 luglio. L’iniziativa proseguirà nel mese di agosto: alcuni volontari avranno anche l’opportunità di moderare alcune presentazioni di libri nelle varie piazze del centro storico”.

“Nel corso della manifestazione le serate saranno arricchite da eventi-spettacolo di grande calibro. Libri nel Borgo Antico avrà anche un prologo nella città di Trani e una durata di 5 giorni. Rinnovato il coinvolgimento con gli autori del territorio, che siamo sempre felici di ospitare all’interno della rassegna” ha aggiunto Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione Borgo Antico.

Durante la presentazione del Festival è intervenuto il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno: “La Puglia è ricca di eventi culturali, circa 600 solo nei mesi estivi, e siamo contenti di questo risultato che si è ottenuto. Libri nel Borgo Antico è la dimostrazione che sono i soldi pubblici che devono inseguire i buoni progetti e non viceversa”. “In ogni edizione – ha rimarcato Patruno – la manifestazione biscegliese è stata in grado di lasciare dei segni: uno importantissimo quest’anno è stato sicuramente l’avvio di un percorso formativo per giovanissimi”.

Per partecipare agli eventi (completamente gratuiti) è possibile prenotarsi al sito www.librinelborgoantico.com, dove è disponibile l’intero programma.