Torna il sano buonumore della Famiglia Di Dio, video intervista alla Compagnia Dialettale

A quarant’anni dalla prima esibizione arriva la commedia n. 32 della Compagnia Dialettale Biscegliese dal titolo, come sempre, indicativo e goliardico: “Andrà… ce Giuènne vu ‘nzerò, meglionèrie sia addevendò”.

Venerdì 5, sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 dicembre il Teatro Politeama Italia di Bisceglie ospiterà due ore di buonumore, di spensieratezza e di risate grazie alla ciurma presieduta da Vincenzo Lopopolo, composta dal regista Uccio Carelli, dall’autore Pino Tatoli, da Franco Di Bitetto e da Francesco Mastrodonato. Oltre ai cinque veterani della Compagnia, componenti del Direttivo associativo, del cast faranno parte Mariangela Di Benedetto, Franco Carriera, Piero Sasso, Luca Sasso, Pietro Mastrodonato, Simona Di Liddo, Maristella Lupone, Elisabetta Dell’Olio Desai, Pasquale Catino e Pino Catino.

La commedia, in due atti, aprirà le porte alle 17:30 nei giorni 7 e 14 dicembre, mentre alle 20:30 nei giorni 5, 6 e 13 dicembre.

La storia di quest’anno si dipana intorno al vil denaro che tanto vile, però, come si sa, non è: serve rimpinguare le casse della Famiglia Di Dio ed ecco che arriva una interessante e romantica occasione per “aggiustare le finanze”. Ma come andrà a finire? In casa Di Dio nulla è scontato.

Prenotazione e ritiro biglietti presso via Aldo Moro n. 15 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12:30 e martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30) Infoline: 3277857174 – 3356418544.

Per chi non dovesse riuscire ad acquistare i biglietti o fosse impossibilitato a essere presente a teatro in quelle date, è possibile già prenotare il dvd o la pen drive della commedia 2025.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri