Torna il “Christmas Medley” dell’orchestra “FaMiFaRe” al Teatro Politeama Italia

Dopo l’anno sabbatico a causa del Covid torna il concerto “Christmas Medley” che, di fatto, conclude l’attività artistica nel 2021 di FaMiFaRe Orchestra.

Questa sera la giovane e talentuosa orchestra composta da circa 30 elementi diretta dal maestro Domenico De Musso – accompagnata da solisti e coro – è pronta a coinvolgere la platea del Teatro Politeama Italia con le melodie del Santo Natale.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, il concerto prevede infatti l’esecuzione di alcuni tra i più celebri brani della tradizione natalizia, ri-arrangiati dal maestro De Musso (laureato in tromba presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari), ma non mancheranno nuove canzoni ad arricchire il già vasto repertorio: da White Christmas a Jingle Bell Rock, passando per Imagine, Feliz Navidad e tanti altri, fino ad un sorprendente ed emozionante epilogo.

Nel corso della serata, condotta da Mino Dell’Orco, ci sarà spazio anche per un intermezzo con i giovani di Amnesty International di Bisceglie che effettueranno un resoconto sulle attività svolte sul territorio ed annunceranno le prossime iniziative.

Porta ore 20.30, inizio concerto alle 21.00. Per info e prevendita contattare il 388.4490106 oppure rivolgersi presso il botteghino del Politeama Italia.