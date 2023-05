Torna a Bisceglie 42 Gradi: Daniele Geniale e la Call to Action de La Classe

È disponibile su www.42gradi.com la call per partecipare a La Classe, uno dei tanti progetti tra gli appuntamenti di 42 gradi, il festival biscegliese sulla sostenibilità in programma a Bisceglie dal 27 al 30 luglio.

“Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice: Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua? I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede: ma cosa diavolo è l’acqua?”

Quella dei due giovani pesci è la storiella con cui lo scrittore David Foster Wallace, nel 2005, introduceva il suo discorso per la cerimonia delle lauree al Kenyon College. Ogni giorno, svegliandoci, scarichiamo lo sciacquone in bagno, ci laviamo, e magari prima di prepararci un caffè, da bravi salutisti, rinnoviamo la nostra scorta personale, con un gran bicchier d’acqua, senza farci nemmeno caso.

Il tema scelto per il IV atto del festival 42 Gradi, il consueto appuntamento dedicato alla sostenibilità, concepito e diretto da Mario Tozzi, Carlo Bruni, Viviana Peloso, Mauro Mastrototaro e promosso, nel quadro del sistemaGaribaldi, dalle Vecchie Segherie Mastrototaro e da Linea d’Onda, a Bisceglie, dal 27 al 30 luglio, sarà il valore dell’ acqua, di cui spesso ci dimentichiamo. Un bene che, come molti pensano, da sempre accompagna la vita dell’ uomo e che sempre continuerà a farlo. Tutto stupendo fino a qui, se non fosse che i dati scientifici non sembrano appoggiare questa superficiale visione delle cose e a pagarne le conseguenze, prima ancora che noi, ne è già vittima l’ ambiente che ci circonda.

Attraverso la call nazionale, aperta sino al 15 giugno, verrà selezionato un gruppo di ragazze e ragazzi, fra i 16 e i 19 anni, che gratuitamente saranno ospiti della manifestazione e verranno accompagnati in un percorso formativo ideato con l’ intenzione di unire gli incontri ed una serie di visite guidate a imprese e centri di ricerca con un laboratorio pratico condotto dallo street artist Daniele Geniale.

Nel mondo, oggi quasi ottocento milioni di persone non possono compiere con altrettanta leggerezza quel nostro rituale mattutino del grosso bicchiere d’ acqua, e sono quasi due miliardi quelli che non godono di fonti d’acqua pulita e nel migliore dei casi, devono percorrere chilometri per approvigionarsene. Parlarne e sensibilizzare riguardo l’ argomento dello spreco dell’ acqua è e deve continuare ad essere una nostra priorità.

La call per candidarsi a partecipare a La Classe e Informazioni sulle precedenti sono disponibili sul sito https://www.42gradi.com e per qualunque dubbio o domanda non esitate a scrivere a info.42gradi@gmail.com.