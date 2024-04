Torna 42Gradi, ecco il bando per partecipare a La Classe / DETTAGLI

Ogni anno 42Gradi offre ospitalità gratuita a 15 ragazze e ragazzi, per approfondire i temi del festival che a Bisceglie (25-28 luglio) è dedicato alla sostenibilità e alle conseguenze del cambiamento climatico.

La Classe si tuffa nell’iniziativa con laboratori e visite guidate, dialoga con gli ospiti e condivide l’esperienza in tutte le sue fasi. Sono assicurati vitto e alloggio, oltre naturalmente la fruizione gratuita di tutti gli appuntamenti. E se normalmente al gruppo capita di dialogare con scienziati, scrittrici, opinion leader, del calibro di Mario Tozzi, Telmo Pievani, Barbascura, non manca la possibilità di visitare direttamente centri di ricerca, imprese e realtà territoriali impegnate sul campo, conoscendone a fondo sfide e modalità per affrontarle.

“In un tempo dove il divario fra povertà e ricchezza si fa sempre più grande, dove, piuttosto che essere placato, cresce il conflitto, interrogarsi su quale futuro sia possibile – si legge nella nota – su come conoscenza e soldi possano essere impegnati per la pace piuttosto che per la guerra, assume un ruolo fondamentale, imponendo alle nuove generazioni un impegno deciso per il cambiamento.

Per candidarsi a far parte della Classe basta compilare entro il 21 giugno il form https://www.42gradi.com/la-classe/la-classe-24-iscrizione/, allegando una lettera di presentazione e un breve elaborato (video, testo, immagini, ecc.) che racconti le proprie motivazioni. Sul sito www.42gradi.com la possibilità di conoscere la storia del festival e come hanno vissuto l’esperienza le classi delle precedenti edizioni.

42 Gradi, concepito e diretto da Mario Tozzi, Carlo Bruni, Viviana Peloso, Mauro Mastrototaro, è promosso, nel quadro del sistemaGaribaldi, da Linea d’Onda e Vecchie Segherie Mastrototaro.