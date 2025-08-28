Tony Momrelle in concerto alla Svevarena di Bisceglie per “Jazz, soul & funk”

Questa sera, 28 agosto alle ore 21, la Svevarena di Bisceglie ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Jazz, soul & funk”, diretta artisticamente da Tommaso Amato e ideata da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza. Protagonista della serata sarà Tony Momrelle, tra le voci più iconiche del soul britannico contemporaneo e per oltre sedici anni cantante principale della storica band Incognito.

Nato a Londra nel 1973, Momrelle ha iniziato la sua carriera nella scena gospel, per poi affermarsi come corista e produttore vocale collaborando con star internazionali del calibro di Whitney Houston, Sade, Janet Jackson, Celine Dion, Earth, Wind & Fire, Andrea Bocelli, Gloria Estefan e Chaka Khan. Il suo lungo percorso con gli Incognito lo ha reso uno dei riferimenti assoluti dell’acid jazz, mentre dal 2015 ha intrapreso un percorso solista, portando avanti un sound che intreccia soul, jazz e R&B, con testi che raccontano resilienza, speranza e autenticità.

La rassegna si chiuderà con un live che promette di coniugare groove, improvvisazione e intensità vocale. Momrelle presenterà un repertorio che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, con brani tratti dai suoi album “Keep Pushing” e “Best Is Yet to Come”, omaggi a Donny Hathaway e Stevie Wonder, oltre a successi degli Incognito e grandi classici della musica soul che hanno influenzato la sua formazione.

Ad accompagnarlo sul palco una band di altissimo livello composta da Saverio Garipoli alle tastiere, Tony Remy alla chitarra, Julian Crampton al basso e Alessio Wildes Barelli alla batteria, per una serata che si preannuncia come una celebrazione della musica nera in tutte le sue sfumature.