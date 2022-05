Terzo appuntamento con gli aperitivi musicali a Santa Margherita / DETTAGLI

Terzo appuntamento domenica 8 maggio dalle 11.30 per gli aperitivi musicali a Santa Margherita. Protagonista della rassegna ‘Suoni di primavera’, organizzata da Associazione 21 e AlterAzioni e patrocinata dal Comune di Bisceglie, è l’Ensemble di Archi del Liceo Musicale “Orazio Flacco” di Venosa diretto dal prof. Francesco Lisena.

“Il concerto dal titolo ‘La corte di Gesualdo’ presenterà musiche di G. De Machaut, Gesualdo da Venosa, G.F. Haendel, J. Massenet, C. Saint Saëns – spiegano gli organizzatori – Il concerto è realizzato grazie alla preziosa disponibilità della Dirigente Prof.ssa Mimma Carlomagno e vedrà la partecipazione di studenti dalla prima alla quinta classe del liceo musicale. Previste anche esibizioni solistiche affidate alle studentesse Veronica Rizzo e Sara Maragliano”.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita, portato avanti da Associazione 21 e FAI, che viene mostrata ai cittadini e ai visitatori in una veste diversa.

“Siamo davvero felici di accogliere i giovani del liceo musicale di Venosa – continuano da Associazione 21 e Alterazioni – ragazzi che hanno scelto con coraggio di seguire la propria passione. Invitiamo davvero tutti a vivere una domenica diversa dal solito, ascoltando buona musica in compagnia in un luogo suggestivo come Santa Margherita che, come tutte le domeniche, è possibile visitare e scoprire”.

Il prossimo appuntamento con gli Aperitivi musicali a Santa Margherita è fissato a domenica 12 giugno con il concerto conclusivo della rassegna affidato al Trio di musica jazz ‘DaTrio’.

Il concerto è aperto a tutti e ad ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 e l’Associazione Alterazioni sui canali social e ai numeri 3402966475 e 3476581043.