Teresa Ciabatti presenta “Donnarègina” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

“Donnarègina” (Mondadori), l’ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, sarà al centro dell’evento previsto per questa sera, venerdì 9 maggio, alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Alle ore 19.30 l’autrice, in dialogo con Francesco Bombini, racconterà la sua nuove opera, che si pone come una riflessione sui legami familiari, le identità ferite e i misteri che definiscono gli esseri umani.

In “Donnarègina”, infatti, Ciabatti mette in scena l’incontro tra una giornalista e un superboss accusato di aver commesso 182 omicidi e di appartenere a un’organizzazione criminale mafiosa. Abituata a scrivere di adolescenti e spettacolo, quando le viene affidato il compito di intervistarlo, la giornalista resta spiazzata. Ma quello che nasce è un dialogo inatteso tra due mondi opposti: l’universo violento e dominato dal potere criminale del boss e quello fragile e disilluso della protagonista, che si scopre affascinata non dalla violenza, ma dalla sua umanità ferita.

L’autrice, attraverso questa storia, sceglie di portare la sua voce unica in territori solo apparentemente remoti, capaci di rivelare l’universalità delle fragilità che ci abitano. Il romanzo è un viaggio tra confessioni, fraintendimenti e proiezioni, che sfida il lettore a riconsiderare il concetto stesso di “colpevole” e “innocente”, riconoscendo umanità anche dove sembrerebbe più difficile scorgerla.