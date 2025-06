Teresa Caricola presenta il suo esordio “Ce Que Je Sui” a Bisceglie per Libridamare 2025

Questa sera, 26 giugno alle ore 19:00, presso la sala convegni di Universo Salute Opera Don Uva, si terrà un evento di anteprima per l’edizione 2025 di Libridamare. Protagonista sarà Teresa Caricola, che presenterà il suo libro d’esordio “Ce Que Je Sui – Mistica ed Etica Rosacrociana nella vita e nelle opere di Erik Satie”, pubblicato da Florestano Edizioni.

Un volume unico nel suo genere che svela una prospettiva inedita sul celebre compositore francese Erik Satie, riconoscendone una forte ispirazione esoterica, in particolare legata alla filosofia rosacrociana. A differenza delle narrazioni comuni che descrivono la sua musica come stravagante e poco rilevante, Caricola ne rivela la profonda natura simbolica e spirituale. Le sue opere, infatti, sono lette come autentiche manifestazioni di un percorso mistico, in cui l’estetica diventa veicolo di una conoscenza più alta, riservata a chi è in grado di decifrarla.

Il titolo stesso, Ce Que Je Sui, rappresenta un raffinato gioco fonetico: al posto del corretto “suis” francese (che si pronuncia senza la “s” finale), compare il latino “sui”, a sottolineare un rimando al motto “conosci te stesso”, fondamentale nel cammino rosacrociano.

L’autrice, nata a Milano nel 1980 e pugliese d’adozione, è pianista, mezzosoprano e studiosa di musicologia. Con questo lavoro, che unisce analisi musicale e riflessione spirituale, propone una lettura originale di Satie come figura iniziatica e visionaria.

Durante la serata, Roberta Magarelli, editrice del volume, dialogherà con Teresa Caricola approfondendo i temi trattati nel libro e raccontando la genesi di quest’opera d’esordio che si colloca tra musicologia, filosofia e spiritualità.