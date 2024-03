Teresa Antonacci ospite al Prendi Luna book & more

Il caffè letterario Prendi Luna book & more, in collaborazione con l’Associazione ContestoLab, ospita Teresa Antonacci, autrice di nove romanzi di grande successo.

Teresa Antonacci nasce nel 1964 in provincia di Bari, dove attualmente vive e lavora. Sposata, tre figli, un marito, un cane e una tartaruga, ricopre un incarico dirigenziale in Poste Italiane. Quasi è il suo nono libro, sequel di La dodicesima stanza, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni nel 2016 e foriero per l’autrice di numerosi podi in premi internazionali, tra cui la I edizione del Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo e la XI edizione del Premio Giovane Holden.

L’aperitivo letterario in compagnia di Teresa Antonacci è previsto per da Luna book & more venerdì 8 marzo alle 20; dialoga con l’autrice Raffaella Caifasso, Presidente dell’associazione ContestoLab. Evento su prenotazione (080 809 2484).