Teatro Mediterraneo, in scena “Al Gran Cafè Chantant” della Compagnia dei Teatranti

Si chiama “Al Gran Cafè Chantant” lo spettacolo in programma mercoledì 27 luglio, ore 21, al Teatro Mediterraneo di Bisceglie a cura della Compagnia dei Teatranti. L’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie. Ingresso libero.

“Al Gran Cafè Chantant”, riduzione dell’opera di prosa “Lu Cafe’ Chantant“ di Eduardo Scarpetta, narra gli espedienti per campare di due coppie di teatranti di prosa classica alle prese con la “crisi del settore” di inizio novecento a causa dello straripante successo di una nuova forma di spettacolo, appunto il cafè chantant o in italiano caffè concerto, per lo più formato da numeri di arte varia (recitazione, canto, ballo, giochi di prestigio) e rappresentato in locali nei quali si potevano consumare bibite e generi alimentari nel corso dello stesso spettacolo. Ai predetti artisti si aggiunge un pout-pourri di personaggi con le loro miserie e le loro vittorie, tra scappatelle, guapperie e discutibili ambizioni artistiche, il tutto condito da esibizioni canore dal vivo, battute e divertenti gags per sorridere ed allo stesso tempo riflettere su un particolare momento di crisi etico-sociale del tempo, sotto certi aspetti simile a quello dei giorni nostri.

Protagonisti in scena saranno: Elida Musci, Francesca Flauret, Mirella Sorgente, Andrea D’amore, Francesco Di Tondo, Michele Schiavone, Kejvi Cepele, Enzo Ciani, Gigi Di Leo, Mimmo Milillo, Enzo Matichecchia, Lella Mastrapasqua, Noemi Mazzola e Cosimo Boccassini. Regia di Enzo Matichecchia.