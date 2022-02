Teatro, lo spettacolo dei Black Blues Brothers arriva a Bisceglie per una data già sold-out

“Let’s twist again!” dei The Black Blues Brothers, show che ha superato le 700 date in tutto il mondo, facendo registrare oltre 300.000 spettatori, arriva a Bisceglie il prossimo 19 febbraio al Teatro Politeama Italiana, per una data che è già sold-out. I “magnifici cinque” saranno ospiti della stagione comunale di prosa organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per divertire il pubblico biscegliese con uno show acrobatico-comico-musicale scritto e diretto da Alexander Sunny.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film di John Landis, i cinque artisti kenioti Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi.

Tra circo contemporaneo e commedia musicale, questa produzione di teatro acrobatico, nata dalla fantasia di Alexander Sunny, tra gag esilaranti, buffi striptease e spassose sfide di ballo, ha conquistato teatri e festival di tutto il mondo, arrivando ad esibirsi per Papa Francesco e ad essere ospiti del Principe Alberto per la cena di gala dei Rolex Master di Tennis.