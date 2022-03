Teatro, la Compagnia Fagipamafra torna a emozionare con “Il sogno di Aladdin”

La Compagnia Fagipamafra, diretta da Fabiano Di Lecce, torna a calcare i palchi con “Il sogno di Aladdin”.

Venerdì 1, domenica 3 e lunedì 4 aprile, la compagnia, che già registra il tutto esaurito per tutti gli spettacoli (restano solo alcune sparute disponibilità esclusivamente per lo spettacolo di lunedì 4 aprile – ore 20:30), tornerà a emozionare il pubblico del Teatro Politeama Italia di Bisceglie e a proiettarlo in atmosfere fiabesche, oniriche, colorate come ci ha abituato nel corso dei suoi primi dieci anni di attività.

Il lavoro teatrale è un adattamento del direttore Di Lecce. Testi e regia a cura di Fabiano Di Lecce. Tra gli interpreti Omar Girasa (Aladdin), Martina Zagaria (Jasmine), Pietro Cassanelli (Genio), Grazia Camero (Abu), Rosalba Lacedonia (Iago), Antonio Amoruso (Jafar), Clara Tortora (Sultano), Patrizia Ricchiuti e Daiana Giordano. E ancora Leonardo Tatoli, Mariagrazia Rutigliano, Flavio Di Liddo, Domenico Pansini, Roberta Pizzi, Michele Papagni, Pasqua Valente, Giuseppe De Pasquale, Daiana Giordano, Angela Lezoche, Lorenzo Colangelo. Corpo di ballo: Maria Anna De Ceglia, Lucrezia Mastrapasqua, Federica Di Leo, Angelica Curci, Isa Ciccolella, Stefania Povia e Gabriella Todisco.

Vocal coach: Luciana Negroponte. Coreografia: Vanessa Lacedonia. Designer scene: Simone Sinesi. Make up artist: Rita Torchetti. Hair stylist: Angela Moio.