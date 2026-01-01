Teatro Garibaldi, tre spettacoli inaugurano il 2026

Prosegue la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Garibaldi, organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Puglia Culture.

Il prossimo appuntamento è fissato alle ore 21.00 (porta ore 20.30) di venerdì 2 gennaio, fuori abbonamento, con HaHaHa degli Okidok, duo belga di clown tra i più apprezzati della scena internazionale. In uno spazio popolato da oggetti e invenzioni visive, Xavier Bouvier e Benoît Devos danno vita a uno spettacolo di comicità fisica, poetica e surreale, capace di conquistare adulti e bambini con una raffica di gag e situazioni imprevedibili.

I biglietti dello spettacolo Hahaha sono in vendita al botteghino del Teatro Garibaldi, in piazza Regina Margherita 11, il 30 dicembre 2025 e 2 gennaio 2026 dalle ore 17.00 alle 20.00, e on line sul sito www.vivaticket.com. Prosegue inoltre la campagna abbonamenti sia presso il botteghino che sul sito www.vivaticket.com a partire dalle ore 18.30 di martedì 30 dicembre.

Ad arricchire la programmazione di inizio 2026 del Teatro Garibaldi, sabato 3 gennaio alle ore 21.00 (porta ore 20.30) il concerto dell’Orchestra Sinfonica Federiciana, ad ingresso gratuito ma già tutto esaurito, con un programma ispirato alla tradizione europea e viennese che l’amministrazione comunale intende rendere stabile nel tempo.

Martedì 6 gennaio alle ore 11.00 (porta ore 10.30) il concerto di ProgettÒrchestra (già Orchestra Città di Andria), ad ingresso gratuito con prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/1978824337863?aff=oddtdtcreator). Un viaggio musicale, diretto dal Maestro Vito Andrea Morra, che attraversa la tradizione natalizia, la musica italiana e internazionale, con arrangiamenti originali pensati per valorizzare l’organico orchestrale e offrire al pubblico un’esperienza sonora intensa e coinvolgente. (fonte foto: Comune di Bisceglie)