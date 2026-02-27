Al Teatro Garibaldi arriva “Jucatùre”, con Antonio Milo e Adriano Falivene

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Garibaldi, promossa dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Puglia Culture. Domani, 28 febbraio, verrà messo in scena Jucatùre, uno spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, all’insegna dell’ironia, dell’umanità ma anche di una lieve e persistente malinconia.

Protagonisti della vicenda sono quattro “giocatori”, amabili falliti, instancabili chiacchieroni, anime inquiete, ritrovatisi in un grande appartamento per una partita a carte che, però, non inizierà mai. Tra discorsi surreali, sogni improbabili e vaghe fantasie, il tavolo verde diventa unicamente un pretesto. A contare davvero è, infatti, il bisogno di restare insieme, di raccontarsi e di sentirsi ancora parte di qualcosa in un mondo che corre troppo in fretta.

Tuttavia, fuori da quello spazio-bolla, c’è la metropoli, pronta ad inghiottire i protagonisti e a renderli invisibili. Spazio, dunque, all’attore con la passione per i piccoli furti e con improvvisi vuoti di memoria, al becchino balbuziente e logorroico che trova conforto nei racconti di una prostituta, al barbiere che non è più tale ma fatica ad ammetterlo e al professore schiacciato dall’ombra di un padre mai superato. E se la vita vera sembra sfuggire al controllo dei personaggi, i dialoghi e le parole rendono Jucatùre lo specchio dolceamaro delle fragilità contemporanee.

La stagione del Teatro Garibaldi proseguirà sabato 14 marzo con La Grande Magia che vedrà in scena Natalino Balasso e Michele Di Mauro. I biglietti e gli abbonamenti per i singoli spettacoli sono disponibili al botteghino del teatro il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 20, e la sera dello spettacolo dalle 18.30, oltre che sul circuito VivaTicket, online e nei punti vendita autorizzati.





