Chopin Concert al Teatro Garibaldi con l’ICO Magna Grecia

Nuovo appuntamento con la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Bisceglie, promossa dal Comune di Bisceglie in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia. Domani, giovedì 5 marzo, andrà in scena Chopin concert, un’esibizione di grande intensità che unisce virtuosismo pianistico e raffinatezza sinfonica.

Sul palco l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire. Ad affiancarlo, sarà il pianista Giuseppe Greco, interprete di talento con una brillante carriera internazionale. Perfezionatosi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Greco è vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Venezia al Teatro La Fenice.

Come per tutti gli appuntamenti di “Bisceglie in Musica 2026”, al Teatro Garibaldi saranno presenti anche le Mascotte, gruppo di giovani under 18 che, grazie alla collaborazione con l’Orchestra, vivono da vicino il dietro le quinte degli eventi, seguendo da protagonisti tutte le fasi degli spettacoli.

I biglietti per Chopin concert (8 euro in platea e 5 euro in galleria) sono disponibili sul circuito VivaTicket e presso i rivenditori autorizzati.