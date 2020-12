Teatri chiusi? Gli attori si esibiscono “a domicilio”: l’iniziativa di sistemaGaribaldi

Diciotto artisti, fra attori, musicisti, danzatori e giocolieri, in sella ad altrettante biciclette, condotti da Ippolito Chiarello, assicureranno ai cittadini una piccola dose di “teatro a domicilio”. Ideatore del Barbonaggio Teatrale – un’iniziativa che ha attraversato l’Europa – l’attore salentino, con il supporto di Bruno Soriato, sperimenta a Bisceglie la sua versione delivery dell’esperienza teatrale. La piccola flotta di riders teatrali, denominata emblematicamente con l’acronimo USCA, ovvero Unità Speciale di Continuità Artistica, si disporrà a soddisfare, martedì 22 dicembre, dalle 17,00 alle 20,00, le richieste degli spettatori che, scegliendo la “pietanza” (dal costo di 20 euro) da un vastissimo menù, potranno accoglierla sotto casa, in un cortile, un vicolo o qualunque spazio abbia la possibilità di assicurare il rispetto delle regole del momento.

Si potrà scegliere fra il barbonaggio del “titolare” Ippolito Chiarello o richiedere un “piatto” adatto ai più piccoli, con Marianna Di Muro e Annabella Tedone (Amaterasu); optare per un classico in musica, con Nunzia Antonino e il compositore Mirko Lodedo (Shakespeare in primo piano) o vedersi servito un perfetto numero di Tip-Tap da Martina Salvatore e Raffaello Tullo (sottratto per la serata alla Rimbamband); ambire ad un lazzo di commedia dell’arte associato ad un raro frammento del teatro di Scabia grazie a Massimiliano Di Corato e Domenico Indiveri o lasciarsi sedurre dalla danza di Ambra Amoruso e Jenny Lasciarrea; farsi travolgere dalle canzoni degli anni trenta del Trio Lestrano con Michele Camero, Mauro Pedone e Giuliano Porcelli o farsi cullare dai racconti d’inverno di Giancarlo Attolico; lasciarsi ammaliare da una serenata di padre Charlie con Luigi Tagliente o sfogliare l’album teatral/fotografico di Pietro Naglieri e Bruno Ricchiuti.

Il meccanismo è semplice: si sceglie, si telefona (3711189956 dalle 10:00 -13:00 e 16:00 – 20:00) o si scrive una mail a sistemagaribaldi@gmail.com (specificando nome, cognome, indirizzo, n° di telefono e breve descrizione della situazione spaziale).