Svevarena debutta con un Gran Galà: spettacolo, cultura e musica per la nuova estate biscegliese

Questa sera, 1 giugno alle ore 20, prenderà ufficialmente il via il progetto Svevarena con una conferenza stampa di presentazione. La nuova arena, situata a Bisceglie, è stata concepita come uno spazio dedicato ai grandi eventi e sarà protagonista della stagione estiva 2025, ospitando artisti di spicco della scena italiana e internazionale.

Svevarena nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento per l’intrattenimento e la promozione culturale della zona nord barese, rientrando nel più ampio progetto di rilancio territoriale denominato “Costa Sveva”. Qui si alterneranno festival musicali di diversi generi – dal pop al jazz – oltre a spettacoli teatrali, cabaret e altri eventi, in grado di attrarre un pubblico variegato e valorizzare l’intero territorio.

«Svevarena è stata pensata per accogliere eventi di rilievo – ha dichiarato Roberto Maggialetti, gestore della struttura – e nasce con l’obiettivo di far brillare la Costa Sveva grazie al talento di artisti nazionali e internazionali. Un’iniziativa che punta a rendere l’intrattenimento uno strumento di promozione culturale e turistica».

La conferenza stampa sarà organizzata come un dinner show riservato ad autorità, stampa e operatori coinvolti nella stagione inaugurale della nuova arena. A curare l’aspetto artistico dell’evento sarà Lele Sgherza, direttore artistico di Svevarena, che ha sottolineato come l’intento sia «proporre una presentazione capace di trasmettere l’identità del progetto, immergendo i presenti nel concept stesso della rassegna».

Ad animare il Gran Galà, Matteo Borghi, showman celebre per le sue performance negli eventi Smaila’s e noto per un repertorio musicale variegato, che spazia dai classici alle hit contemporanee, passando per sonorità latine e momenti comici con il pubblico. La conduzione della serata sarà affidata alla conduttrice radio-televisiva Claudia Cesaroni, volto noto del panorama dello spettacolo nazionale.

Durante l’evento saranno svelati i dettagli del programma estivo, inclusi i festival previsti, i nomi degli artisti coinvolti e tutte le attività che renderanno Svevarena uno dei poli più dinamici dell’intrattenimento in Puglia. Una vera e propria finestra sul futuro del divertimento e della cultura nella Città dei Dolmen.