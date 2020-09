Sulle note del “New Chorus” termina la seconda edizione del Festival MACboat

Chiude in bellezza la seconda stagione del Festival MACboat, organizzato da Bisceglie Approdi, il “New Chorus”, diretto dal maestro, soprano e flautista Marzia Pedone, che si esibirà questa sera, alle ore 21, nella Darsena nord-ovest. Il concerto, intitolato “Sulle note di un sogno – Musica sotto le stelle”, è organizzato in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Bari e Foggia, con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Con un vasto repertorio di colonne sonore di successo, tra cui “Titanic” e “Colazione da Tiffany”, e di film d’animazione, come “Il Mago di Oz” e “Il Principe d’Egitto”, il New Chorus, composto, sin dal 2017, da circa 40 elementi, eseguirà per il pubblico anche un omaggio al maestro Ennio Morricone e alla celebre pellicola di Benigni, “La vita è bella”. Ad accompagnare l’ensemble, il maestro pianista Emanuele Petruzzella. Il concerto, ad ingresso gratuito, sarà presentato da Maria Lorusso.

Per info e prenotazioni, fino ad esaurimento posti, contattare i numeri 3495252923 e 3498076575.