“Sui passi di Don Pasquale”, in programma visite teatralizzate al Museo Don Uva

Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre sono in programma visite teatralizzate al Museo Don Uva, presso Universo Salute, a Bisceglie. La teatralizzazione del Museo don Uva sarà realizzata dagli attori della compagnia Teatro del Viaggio, che racconteranno e accompagneranno le opere realizzate da Don Pasquale Uva.

La visita narrante avverrà per gruppi secondo il seguente calendario: sabato 20 dicembre, ore 18 – 18.30 – 19: domenica 21 dicembre, ore 10 – 10.30 – 11 – ore 18 – 18.30 – 19. Necessaria la prenotazione tramite mail al seguente indirizzo mail : ancelledelladivinaprovvidenza@gmail.com

“Sui passi di Don Pasquale” è una visita teatralizzata sullo stile della compagnia Teatro del Viaggio diretta da Gianluigi Belsito, non nuova a questo genere di spettacolazioni che puntano sull’effetto immersivo ed emozionale. Le diverse stanze del Museo Don Uva vedranno la presenza di personaggi che racconteranno ciascuno un momento della vita di Don Pasquale, conducendo in punta di piedi il visitatore-spettatore in un percorso carico di suggestioni e commozione.

Con Belsito, che ha curato anche i testi, in scena Wilma De Feudis, Anna Marino Squeo, Marco Jacopo Montaruli, Girolamo Spagnoletti, Angelica Uva e, in un cammeo, Uccio Carelli.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Ancelle Divina Provvidenza, Associazione Teatro del viaggio di Bisceglie, Universo Salute con il patrocinio del Rotary Club, Circolo Unione, Sporting Club, Roma Intangibile, Pro Loco, Circolo dei Lettori.