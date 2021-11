Successo per la prima visita guidata al Museo Don Uva di Bisceglie

Successo per la prima visita guidata al “Museo Don Uva” di Bisceglie. Sono stati oltre 150 i visitatori prenotati, tutti muniti di green pass, per l’evento organizzato da Fondazione S.E.C.A. per la Cultura, che si è svolto sabato 30 ottobre.

Un’iniziativa gratuita, intitolata “Don Pasquale Uva, la vita, le opere, le storie dei luoghi”, che ha suscitato entusiasmo nel pubblico. Sotto la guida di Graziano Urbano, direttore del Polo Museale di Trani di cui il “Museo Don Uva” è parte integrante, e dell’operatrice culturale Francesca De Toma, i numerosi visitatori hanno potuto per la prima volta conoscere i luoghi in cui il Venerabile biscegliese ha vissuto e ha compiuto la sua opera.

Nel corso della visita, è stato inoltre presentato il docufilm – prodotto da Fondazione S.E.C.A. e realizzato da Graziano Urbano con la collaborazione di Francesca De Toma – nel quale la storia di Don Pasquale Uva, dei pazienti e dei luoghi è narrata dalla voce delle suore della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.

La visita è stata l’occasione per conoscere uno dei luoghi centrali nella storia della città di Bisceglie. Nato dalla collaborazione tra Fondazione S.E.C.A. di Trani, Universo Salute “Opera Don Uva” e Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie, il “Museo Don Uva”, sorge nel chiostro di Sant’Agostino, in uno dei più antichi complessi monumentali della città e si estende in tutto il fabbricato dell’antico convento: dal piano terra, nel chiostro, si accede poi al piano nobile dove inizia il percorso espositivo, composto da diversi ambienti, nei quali ha vissuto il Venerabile Don Pasquale Uva.