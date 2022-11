Successo per la prima serata di Calici nel Borgo Antico 2022 nel centro storico illuminato a festa

Grande successo per la prima serata dell’edizione 2022 di Calici nel Borgo Antico. Migliaia di persone, molte delle quali provenienti da fuori Bisceglie, hanno affollato il centro storico cittadino per la manifestazione che apre ufficialmente il cartellone di eventi di Natale organizzato da Associazione “Borgo Antico”.

La nuova edizione di Calici nel Borgo Antico è stata infatti inaugurata dallo svelamento delle suggestive luci d’artista che illumineranno Piazza Duomo per tutto il periodo natalizio. Un’illuminazione di grande impatto scenico, realizzata però tenendo conto del risparmio energetico in un periodo così difficile per molte famiglie e attività.

Grande attrazione della serata è stata via Arco della Piazza, che si è vestita a festa per accogliere i biscegliesi e i tanti turisti arrivati da fuori città per partecipare all’evento enogastronomico. L’antico vicolo del centro storico è stato addobbato con gusto utilizzando materiale di riciclo, salvato dalla discarica, e impreziosito da un’area selfie per consentire ai visitatori di immortalare il proprio passaggio all’interno del Borgo del Natale.

Per accompagnare le degustazioni dei migliori vini pugliesi, selezionati da oltre trenta cantine, i ristoratori del centro storico, coinvolti grazie alla sinergia tra Assolocali e Associazione “Borgo Antico”, hanno proposto un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità del territorio e per i prodotti caratteristici della nostra regione.

Calici nel Borgo Antico proseguirà anche questa sera e domani. I ticket degustazione saranno acquistabili nei punti vendita allestiti in loco.

L’evento, organizzato e ideato da Associazione “Borgo Antico”, si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.