Successo di pubblico per Simonetta Agnello Hornby alle Vecchie Segherie Mastrototaro

La sala gremita e il pubblico che pur di seguire la presentazione si è posizionato all’esterno della libreria. Grande successo per la presentazione del nuovo libro Punto Pieno, I Narratori Feltrinelli, di Simonetta Agnello Hornby che si è svolta ieri alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

La scrittrice, che ha fatto tappa a Bisceglie dopo le presentazioni a Roma e Milano e diversi appuntamenti promozionali in programmi delle tv nazionali, ha presentato il nuovo romanzoambientato in Sicilia dal 1955 sino alla strage di Capaci, tra omicidi, tradimenti, adulteri e mafia. Un altro appuntamento importante per le Vecchie Segherie Mastrototaro che si confermano punto di riferimento per autori e pubblico con un calendario di attività che ospita i grandi nomi della letteratura italiana, i talenti della regione, le novità più interessanti dell’editoria indipendente, sempre con particolare attenzione ai grandi temi del dibattito politico e culturale offrendo appuntamenti rivolti ad un pubblico curioso e attento.

Il prossimo evento in calendario, venerdì 29 ottobre alle ore 19.30, è Cronache di indignazioni annunciate. Le bambine e i bambini dimenticati dalla Siria all’Afghanistan, una conversazione con il portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini e il giornalista Giuliano Foschini.