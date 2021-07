Successo all’esordio per l’Orchestra Giovanile provincia Bat

Successo ha riscosso il concerto dedicato al Maestro Ezio Bosso, andato in scena lo scorso 24 luglio allo Sporting Club di Bisceglie a conclusione della masterclass in laboratorio orchestrale svoltasi dal 20 al 23 luglio in diversi luoghi della Città, alcune delle quali messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

L’orchestra, formata da oltre 70 giovani musicisti provenienti da tutta Italia e diretti dal M° Nicola Colfelice, ha eseguito brani di Mozart, Beethoven e Mascagni riscuotendo il favore del pubblico tornato ad essere in presenza e dando nuova linfa alla ripartenza dell’attività dell’Orchestra Giovanile Biagio Abbate della Provincia BAT.

Il Presidente della Commissione Artistica, M° Carmine Scarpati, ha ringraziato i docenti: Clelia Sguera, Maria Grazia Annesi, Teresa Dangelico, Giambattista Ciliberti, Giuseppe Smaldino e Giuseppe Grassi per il lavoro svolto e complimentandosi con i giovani orchestrali e il direttore per l’ottimo lavoro.

“Abbiamo coniugato passione e gusto culturale, promuovendo il territorio”, ha dichiarato Antonio Belsito, presidente della Fondazione, che ha ringraziato i presenti e soprattutto il M° Corrado Roselli, Direttore del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.