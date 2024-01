Successo a Bisceglie per il format “Famiglie all’opera” dell’orchestra Biagio Abbate

Grande successo di pubblico per il primo appuntamento del nuovo format artistico “Famiglie all’opera” dell’orchestra Biagio Abbate.

Lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” ha visto il progetto multidisciplinare unire musica, danza e teatro, coinvolgendo il corpo di ballo del Liceo Coreutico con il coordinamento coreografico a cura delle docenti Cinzia Daddato, Carmen Ventrice e Francesca Beatrice, e la partecipazione dell’attore Francesco Tammacco.

Durante lo spettacolo, il pubblico è stato coinvolto emotivamente e ha reagito con entusiasmo anche per la sinergia tra l’orchestra in buca e i danzatori. Grande il lavoro dell’orchestra Biagio Abbate diretta dal M° Benedetto Grillo che riesce sempre a diversificare i programmi musicali per aprire ad un pubblico sempre più numeroso. Diversi minuti di applausi sono stati dedicati agli artisti sul palco, dimostrando l’apprezzamento e l’ammirazione del pubblico per il loro talento e impegno.

Il prossimo appuntamento di “Famiglie all’opera” è per l’11 febbraio con lo spettacolo “Evviva il Carnevale”.