Stregherie, una lezione sulle “fragilità da governare” secondo Garofoli e Mattarella / VIDEO

La rassegna Stregherie, organizzata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, dopo aver ospitato la cinquina finalista del Premio Strega, prosegue con un nuovo successo di pubblico, accorso numeroso per ascoltare due prestigiosi relatori. Da un lato Roberto Garofoli, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Draghi, segretario generale a Palazzo Chigi e capo di gabinetto nei ministeri dell’Economia e della Funzione pubblica. Dall’altro Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Luiss Guido Carli, dove è direttore del corso di laurea in Giurisprudenza. L’occasione è stata la presentazione di un prezioso volume scritto a quattro mani ed edito da Mondadori, dal titolo “Governare le fragilità”. Un libro che è valso ai due autori il prestigioso Premio Biagio Agnes 2025 per la Saggistica, che hanno ricevuto solo qualche giorno fa in Piazza di Spagna a Roma.

Il saggio di Garofoli e Mattarella indaga con lucidità e profondità analitica le sfide che le istituzioni italiane ed europee devono affrontare in un contesto segnato da crescenti fragilità sociali, economiche e geopolitiche, proponendo ai lettori una riflessione attenta sul rapporto tra competitività e coesione, sulla necessità di rafforzare la sicurezza nazionale attraverso riforme istituzionali e sulla capacità di governo in tempi sempre più incerti e imprevedibili, come le ultimissime notizie dal mondo ci rendono evidente. A dialogare con loro sul palco delle Stregherie, la giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano, che con i due ospiti ha toccato molti dei temi centrali nel volume, da cui emerge chiaramente la consapevolezza che le grandi trasformazioni non si attuano con la velocità dei cicli politici.

Guerre, crisi geopolitiche, transizioni ambientali e digitali stanno amplificando debolezze strutturali già presenti in Italia: divari economici, inefficienze amministrative, dipendenze energetiche e criticità nella gestione delle risorse strategiche. A fronte di queste sfide, gli autori propongono una serie di riflessioni concrete e articolate per settori chiave: dalla politica estera al sistema industriale, dall’energia all’acqua, dalla difesa alla giustizia, fino alla scuola e alla sanità. Il filo conduttore è uno solo: senza un’amministrazione pubblica forte e un sistema di governo efficiente, nessuna riforma può avere effetti duraturi.

Servizio di Angelo Ruggieri.