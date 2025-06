“Stregherie” e ospiti speciali nel programma di giugno alle Vecchie Segherie Mastrototaro

L’estate culturale alle Vecchie Segherie Mastrototaro si apre con un calendario di eventi denso, articolato e trasversale. Per tutto il mese di giugno, la storica libreria di Bisceglie ospiterà scrittori, giornalisti, editori e voci autorevoli del panorama nazionale per un viaggio che attraversa narrativa, attualità, saggistica e letteratura contemporanea.

Si parte giovedì 5 giugno alle ore 19:30 con Elvira Serra, che presenta “Le voci di via del Silenzio” (Solferino), in dialogo con Luca Cerullo. Un romanzo intimo e potente, tra identità femminile e memoria familiare.

Il mese prosegue con eventi trasversali: sabato 7 una lettura interattiva alle 18:30, mentre domenica 8, sempre alle 18:30, spazio all’Happy Hour in terrazza, un’occasione conviviale per condividere letture e storie in un contesto informale.

Lunedì 9 giugno alle 19:00 torna l’appuntamento con il gruppo di lettura Trucioli. Il libro del mese è uno tra i finalisti del Premio Strega 2025.

Martedì 10 giugno, alle 19:30, sarà la volta di Cristò, con il romanzo “Penultime parole” (Mondadori), presentato da Mariablu Scaringella. Un testo che esplora il linguaggio della fine, dell’attesa e del non detto.

Sergio D’Angelo sarà protagonista giovedì 12 giugno alle 19:30 con “Sguardi. L’attualità in questione” (Giuseppe Laterza Edizioni). L’incontro, che sarà moderato da Antonio Procacci, si propone come una riflessione sulle sfide del nostro tempo.

L’evento di sabato 14 giugno, ore 19:30, vedrà in anteprima nazionale la presentazione del volume “Puglia. The passenger. Per esploratori del mondo” (Iperborea), con la partecipazione di Nicola Lagioia, Andrea Piva e Cristina Gerosa: un omaggio corale alla regione, raccontata da scrittori che ne hanno attraversato le trasformazioni culturali.

Martedì 17 giugno, ore 19:30, Giorgia Antonelli presenta “Tutto il mondo è cosa mia” (Electa), con la moderazione di Ilenia Caito. Un libro che mette al centro il mondo editoriale come spazio di potere e sogno.

Anche quest’anno torna Stregherie, con appuntamenti sulle scalinate della libreria. Attesissimo l’incontro di sabato 21 giugno alle 20:30, con i finalisti del Premio Strega 2025, moderati da Alessandra Tedesco (Radio 24), con le letture dell’attore Dario Aita, coprotagonista del film Parthenope di Paolo Sorrentino.

Domenica 22 giugno, sempre alle 20:30, Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella presentano “Governare le fragilità” (Mondadori), con la moderazione della giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano.

Il giorno seguente, lunedì 23 giugno, alle 20:30, appuntamento con Lucio Palazzo e il suo “Divinae Follie” (Castelvecchi), accompagnato da Leo Mastrogiacomo, Francesco Costantini e in collegamento Titti Mastrogiacomo. Modera Alan Palmieri di Radionorba – Battiti Live.

Il mese si chiude con due eventi di forte impatto emotivo e letterario: giovedì 26 giugno, alle 19:30, Federico Peloso presenta “Nel mezzo” (Bookabook); mentre sabato 28 giugno, sempre alle 19:30, sarà la volta di Fabio Genovesi con “Mie magnifiche maestre” (Mondadori), omaggio alla bellezza dell’insegnamento e alla figura dei maestri nella nostra formazione emotiva.