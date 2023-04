Stregherie: a Bisceglie il nuovo gruppo di lettura dedicato al Premio Strega / DETTAGLI

In occasione del Premio Strega a Bisceglie, che sabato 1 luglio vedrà i finalisti impegnati nell’ultima presentazione pubblica prima della proclamazione del vincitore, Vecchie Segherie Mastrototaro, in collaborazione con La libraia misteriosa, lancia Stegherie, un nuovo speciale gruppo di lettura dedicato al premio letterario più importante d’Italia.

Quattro appuntamenti di lettura e approfondimento dedicati ai 12 libri finalisti del Premio Strega 2023 in cui ritrovarsi per condividere impressioni, emozioni e critiche. Uno spazio aperto, di confronto e senza giudizio in programma 27 aprile con l’incontro di presentazione, 22 maggio, 5 e 22 giugno. I libri protagonisti del nuovo gruppo di lettura sono: Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi); Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo); Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot); Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore); Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani); Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori); Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani); Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli); Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri); Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio); Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza). La libraria misteriosa è lo pseudonimo di Ilenia Caito, attivista letteraria, ex libraia, creatrice e curatrice di gruppi di lettura, libroterapeuta, bookstagrammer. La partecipazione al gruppo di lettura Stregherie è gratuita e a numero chiuso, gli interessati possono inviare una mail a lalibraiamisteriosa@gmail.com

Intanto proseguono le presentazioni alle Vecchie Segherie Mastrototaro con un fitto programma di appuntamenti che ad aprile spazia dalla politica al teatro, con due serate speciali dedicate ad Elsa Morante e alla poesia. Si parte giovedì 13 aprile alle ore 19.00 Gabriele Mastrorillo che presenta La dissidenza comunista italiana, Trockij e le origini della Quarta Internazionale in un dialogo con Michele Lucivero e l’introduzione di Rosalba D’Addato in collaborazione con ANPI Bisceglie. Venerdì 14 aprile Avrai un canto e un nome, una conversazione letteraria su Elsa Morante a cura di Giorgia Antonelli. Sabato 16 aprile in scena Shake n Spear – Hamlet, uno spettacolo a cura di I Nuovi Scalzi con Giambattista Rossi e Olga Mascolo e la regia di Savino Maria Italiano. Martedì 18 aprile Simona Ruffino presenta Neuromarketing Etico in un dialogo con Mariablu Scaringella e Annalisa Turi, in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Minervini. Venerdì 21 aprile Veneranda Basile presenta L’orizzonte ferito in dialogo con Rosalba Di Ciaula e Franco Caprio e infine venerdì 29 aprile Poesie in Dialogo, una serata con Emilio Nigro, Maurizio Evangelista, Elisabetta Stragapede e Pasquale Vitaliano presentata da Serena Mansueto (per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it