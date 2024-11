“Storie di Natale in miniatura”, la Pro Loco chiama a raccolta gli artigiani del presepe

La Pro Loco Unpli di Bisceglie invita i cittadini biscegliesi e delle città limitrofe a prender parte all’allestimento di presepi che sta organizzando per il periodo che va dal 14 dicembre al 7 gennaio 2025 a Palazzo Tupputi.

“Storie di Natale in Miniatura”, questo è il titolo dell’iniziativa targata Pro Loco che chiama a raccolta appassionati di presepi del territorio perché mettano in mostra le loro creazioni dedicate al momento topico delle festività natalizie, la Natività.

Per aderire basterà inviare una mail a info@prolocobisceglie.it da martedì 19 novembre a venerdì 6 dicembre recante come oggetto “Partecipazione a Storie di Natale in Miniatura” e avente come testo nome e cognome del creativo, dimensioni del presepe che si intende esporre (meglio allegare una foto se ne si è in possesso) ed eventuali note relative alla creazione.

L’iniziativa rientra negli eventi natalizi biscegliesi e si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie e della Confcommercio Bisceglie.

“Desideriamo tenere vive le tradizioni che si vivono durante il periodo del Natale anche qui a Bisceglie. Ci sono tanti artigiani, artisti e appassionati che desiderano mettere in mostra le loro creazioni artistico-devozionali e, con questa iniziativa, diamo loro visibilità e lustro. Invitiamo i cittadini biscegliesi e delle città limitrofe a partecipare”, sottolinea il presidente Pro Loco Unpli Bisceglie aps, Pierpaolo Singaglia.

“Come Confcommercio Bisceglie, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano le tradizioni e l’artigianato del nostro territorio, specialmente in un periodo così sentito come quello natalizio – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. La mostra Storie di Natale in Miniatura rappresenta un’occasione unica per celebrare l’arte presepiale e per coinvolgere la comunità in un progetto che unisce cultura, creatività e senso di appartenenza. Confcommercio continuerà a promuovere eventi come questo, che rendono la nostra città un punto di riferimento per l’eccellenza artigianale e per il turismo natalizio”.

“Una iniziativa molto interessante e coinvolgente che, chiamando a raccolta maestri artigiani e appassionati, contribuirà ad arricchire il programma natalizio della nostra Città, che è ormai praticamente pronto e presto diffonderemo – commenta Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie –. Plaudiamo all’idea di Pro Loco e Confcommercio, con le quali c’è grande sinergia per l’organizzazione di tutto il cartellone delle imminenti festività. L’obiettivo comune è coinvolgere la Cittadinanza vestendo a festa Bisceglie e sostenere il mondo del commercio locale, proponendo tanti eventi, animazione, solidarietà e installazioni, con un’attenzione particolare per i più piccoli. Il Natale è innanzitutto la loro festa e la loro felicità è anche la nostra”.

La mostra sarà curata direttamente dagli espositori con la supervisione dei volontari Pro Loco Bisceglie.

Per ogni informazione: 3756080796.