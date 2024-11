Storico Gran Concerto Bandistico Biagio Abbate omaggia i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia

Tutto pronto a Bisceglie per i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, la Patrona della Musica. Giovedì 21 novembre ore 18.30, lo Storico Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” offrirà alla comunità un’occasione per celebrare insieme l’amore per la musica e la fede. L’evento si terrà nella Parrocchia di San Domenico.

A officiare la celebrazione sarà il Can. Arciprete Don Francesco Di Liddo, che guiderà i fedeli in una cerimonia arricchita dalla presenza dei musicisti della Banda “Biagio Abbate”. “La partecipazione della Banda alla funzione religiosa conferisce un tocco di profondità emotiva, in un connubio perfetto tra spiritualità e musica.”Santa Cecilia è per noi molto più di una ricorrenza – spiega Nicola Parisi, Presidente della Associazione I FIATI e della Banda ‘Biagio Abbate’ – è un momento di profonda connessione con la nostra missione artistica e culturale”.

Al termine della Messa, i riflettori si accenderanno sul concerto del Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate”, diretto dal M° Benedetto Grillo, da 25 anni componente di questo sodalizio. Il programma della serata è stato selezionato per trasmettere un messaggio di gioia, bellezza e speranza, spaziando tra brani classici, pezzi popolari e sorprese musicali che esalteranno l’eccellenza degli interpreti.