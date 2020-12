“Storia dei Circoli Giovanili a Bisceglie”, pubblicato l’ultimo studio del dottor Fontana

Un interessante studio sull’associazionismo giovanile andrà, da oggi, ad arricchire ulteriormente la biblioteca di studi locali. Negli scorsi giorni è stato infatti pubblicato “Storia dei Circoli Giovanili nel Novecento a Bisceglie“, una corposa monografia scritta dal dottor Tommaso Fontana ed edita dal Centro Studi Biscegliese. Il libro è in vendita presso il Mondadori Bookstore e nella libreria Prendi Luna.

La monografia si inserisce nel solco della “storiografia minore“, cioè di quella corrente di studi che interpreta la Storia non analizzando i grandi eventi che hanno cambiato il mondo, ma alla luce di quella quotidianità in apparenza poco accattivante, ma che cela sempre interessanti prospettive di analisi e comprensione del mondo che ci circonda. «Si raccontano», si legge nella nota stampa, «attraverso la vita dei circoli giovanili non politici i pensieri, le aspirazioni, i divertimenti, insomma la vita di tanti giovani nel fluire del tempo, attraverso due guerre, lo sport, il progresso tecnologico e l’evoluzione del pensiero in un secolo di importanti sconvolgimenti politici e sociali». La ricerca di Tommaso Fontana – presidente del CSB e scrittore di numerosi libri di storia locale e poesia – prende quindi spunto dall’associazionismo giovanile per ricostruire un secolo di storia biscegliese, basandosi su fonti documentarie e accompagnando la trattazione con circa settecento fotografie d’epoca.