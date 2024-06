Stefano Mancuso e “Fitopolis”, una città a misura di cambiamenti socio-climatici / VIDEO

Da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni, da come le struttureremo, le costruiremo e le cureremo dipenderà una parte ingente delle nostre possibilità di sopravvivenza su questo Pianeta. Questo, in sintesi, ciò che racconta il nuovo lavoro di Stefano Mancuso, botanico e saggista, che presso la scalinata dei lettori nellambito delle Stregherie, rassegna organizzata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, ha presentato, attraverso una lectio magistralis, Fitopolis la città vivente edito da Laterza.

In pochi decenni, l’umanità ha rivoluzionato abitudini e consumi senza che se ne accorgesse, la nostra specie ha finito per abitare una parte davvero piccolissima delle terre emerse. Da specie generalista, ci siamo trasformati in una in grado di vivere in una specifica nicchia ecologica che è la città.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.