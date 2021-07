“Stato Mentale”, l’inaugurazione della mostra di Pietro De Scisciolo

Sarà inaugurata oggi, 3 luglio “Stato Mentale“, mostra di opere d’arte create dal maestro Pietro De Scisciolo. L’associazione biscegliese ArteVives terrà le creazioni dell’artista terlizzese in esposizione fino all’8 agosto all’interno della suggestiva cornice di Palazzo Vives Frisari, sito in via Tupputi 13.

L’inaugurazione della mostra, fortemente voluta da Mario Sergio Zecchillo – presidente di ArteVives – si terrà alle 18.30. Ospiti della serata saranno, oltre che l’artista in persona, il primo cittadino Angelantonio Angarano, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia professor Pietro Di Terlizzi e le curatrici della mostra, Michela Laporta e Caterina Carrozzo.

Pietro De Scisciolo, nato a Terlizzi nel 1967, è scultore e insegnante di plastica ornamentale all’Accademia di Belle Arti di Foggia, ma ha ricoperto altri insegnamenti nelle Accademie di Bari, Lecce, Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. L’artista può vantare partecipazioni a innumerevoli mostre ed eventi, tra le quali il cartellone estivo biscegliese MacBoat 2020. «Le sculture di Pietro De Scisciolo», afferma Michela Laporta, «rappresentano oggetti, simboli e codici appartenenti all’ordinario della società dei consumi. Essi si configurano come reperti del contemporaneo, testimonianze di un tempo coevo a quello stesso attimo in cui vengono consunte da azioni e situazioni che scandiscono riti e ritmi del quotidiano».

L’inaugurazione sarà aperta a tutti coloro che vorranno assistervi. Le opere di De Scisciolo resteranno in esposizione, con accesso libero e gratuito, tutti i week-end (dalle 19 alle 21), fino a domenica 8 agosto. Per poter accedere alla mostra si dovrà prenotare il proprio posto tramite i numeri telefonici 349 545 2270 o 342 350 4503, oppure contattando l’associazione ArteVives all’indirizzo email artevives.info@gmail.com.