Stasera Luca Sommi ospite di ”Stregherie” sulla scalinata di Via Porto

Grande attesa per il secondo appuntamento “Stregherie”, il ciclo di incontri sulla scalinata di via Porto organizzati dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, che animerà la città di Bisceglie fino ad ospitare, come ogni anno, i finalisti del prestigioso Premio Strega.

Dopo l’apertura di ieri affidata al vignettista Natangelo, si prosegue oggi con il giornalista Luca Sommi, che alle ore 21 (ingresso dalle ore 20.30) terrà una lectio magistralis dal titolo La Più Bella: Perché difendere la Costituzione.

Un appuntamento di alto valore civile che non mancherà di “stregare” anche questa sera il pubblico biscegliese.