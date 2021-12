Stasera in Piazza Duomo i canti natalizi della Corale della Concattedrale di San Pietro

Nel terzo giorno della Novena di Natale, il Borgo del Natale ospita oggi, sabato 18 dicembre, in Piazza Duomo, la Corale della Concattedrale di San Pietro per una serata dal titolo: “Cantiamo al Signore che viene”. Un modo, attraverso il canto e la melodia, per mettersi in comunione con lui e prepararsi ad accoglierlo in attesa del Santo Natale.

L’esibizione comincerà alle ore 20, ma il Villaggio di Babbo Natale aspetta tutti i bambini e le famiglie già dalle ore 18 con speciali laboratori creativi di scrittura e decorazione. I sempre indaffarati elfi del Borgo del Natale prepareranno i piccoli visitatori all’incontro più speciale dell’anno: quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta nella sua casetta in Piazza Duomo.

“Tutte le iniziative del Borgo del Natale sono completamente gratuite”, ricorda Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico, che organizza l’evento. “Invitiamo però tutti gli adulti che accompagneranno i propri figli e nipotini ad un gesto di solidarietà, che farà bene a loro e a chi lo riceverà. Donando alimenti non deperibili al punto raccolta della Caritas o acquistando un regalo dal mercatino solidale allestito nel centro storico dalle associazioni di volontariato e promozione sociale della città”.