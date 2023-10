Stasera c’è il Premio “Sergio Nigri”, ecco i nomi tutti dei premiati della dodicesima edizione

Giunge alla XII edizione il Premio Internazionale Cultura, Arte e Spettacolo “Sergio Nigri” che si terrà oggi, 13 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala Congressi “Opera Don Uva”.

Il premio, istituito nel 2011 dal Prof. Acc. Luigi Palmiotti, Presidente Archeoclub d’Italia Aps Sede di Bisceglie, celebra la figura dell’illustre Compositore Biscegliese attraverso il riconoscimento e la promozione delle eccellenze italiane distintisi anche a livello Internazionale attraverso i ruoli privilegiati del Dialogo e della diversità culturale.

Il Premio Internazionale, inoltre, intende promuovere il Patrimonio culturale identitario del territorio.

I componenti della Commissione 2023:

Padrino XII Edizione il martinese Dott. Domenico BLASI

Fondatore e Direttore GRUPPO UMANESIMO DELLA PIETRA.

Presidente Commissione XII Ed.: Prof. Donato COPPOLA

Paleontologo, Direttore Scientifico del Museo di Civiltà preclassiche della Murgia meridionale di Ostuni.



Componenti:

D.ssa Ambra AMORUSO laureata in Moda e Costume presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e Laureanda in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale Università di Padova;

Dott. Riccardo CARAFA, Duca d’Andria e Castel del Monte, Presidente Ecc. Deputazione Real Cappella del Tesoro di San Gennaro Napoli;

Dott. Mauro DELL’OLIO, Medico Psichiatra – Dirigente Medico Centro Salute Mentale Andria;

Cav. Vincenzo DI LEO già Priore Confraternita della B.V.Maria Addolorata di Bisceglie;

Prof.ssa Lucia Di MOLFETTA già Docente in Lettere;

Prof.ssa Tina FERRERI di San Ferdinando di Puglia, Poetessa, già Docente in Storia e Filosofia;

Prof. Roberto MACCHIARELLI, Paleo Antropologo e Archeologo, Docente Università di Poitiers – Dipartimento di Geoscienze;

Ins. Maria MARANGELLI di San Ferdinando Puglia, già Docente Scuola Primaria;

Arch. Raffaele RENZULLI di Benevento, ma nativo di Monte Sant’Angelo,

M° Nicola SCARDICCHIO di Bari– Pianista, Compositore, Direttore d’Orchestra , Autore Musica e Versi dell’ INNO ALLA PACE il cui testo si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo.

Premiati Edizione 2023:

M° Nico ARCIERI –Pianista e Compositore;

Dott. Gianluigi BELSITO – Regista, Attore, Direttore “Teatro del Viaggio”;

Sig. Natale BUONAROTA – Poeta, Drammaturgo;

Dott. Vincenzo DE GREGORIO – Giornalista Teleregione e Direttore Responsabile Azzurra Tv Italia;

Dott. Giulio de JORIO FRISARI –Università di Cassino e del Lazio Meridionale, IISF, Conte di Ceglie, Barone di Macchia d’Isernia e Patrizio di San Vincenzo al Volturno;

Dott. Leonardo DI TERLIZZI – Prof. di Matematica;

Prof. Piero DI TERLIZZI- Direttore Accademia di Belle Arti di Foggia;

Cav. Giacomo GESMUNDO – Artista in Arte pittorica e scultorea;

Prof.ssa Rosa LEUCI Fondatrice e Presidente del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, già Ordinaria di Lettere italiane e latine nei Licei;

Prof. Carlo MONOPOLI – Docente di Arte, Attore, Tenore;

M° Raffaella MONTINI – Soprano, Maestra di Canto, Docente di Musica;

Cav. Vitoronzo PASTORE –Ricercatore e Scrittore di volumi documentali (1914 – 1946);

Dott.ssa Annateresa RONDINELLA – Storico dell’Arte, Coordinatrice Commissione ai Rapporti Istituzionali Cattedre UNESCO Italiane (ReCUI);

PhD Francesco SINIGAGLIA – Giornalista, Fondatore e Presidente CompagniAurea APS;

AT Antonio SPERANZA Fondatore e Presidente Ass. Culturale Osservatorio Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia” APS, Città di Bisceglie – Città di Ferrara.

Dopo la Cerimonia d’apertura con il saluto alle Bandiere, a seguire brevi note sulla vita del flautista Sergio Nigri, lettura a cura di Rosalia SETTE. Per i Saluti Istituzionali, intervengono il Sindaco Città di Bisceglie, avv. Angelantonio ANGARANO, il dott. Marcello PADUANELLI – Direttore amministrativo AA. GG. Universo Salute, il Presidente prof. Luigi PALMIOTTI.

Presenta questa XII Ed. il Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, Pina CATINO.

La Manifestazione sotto l’Egida del Comune di Bisceglie e Patrocinio di UNIVERSO SALUTE, gode della collaborazione del CIRCOLO DEI LETTORI – I PRESIDI DEL LIBRO Bisceglie – ISOLACHNONCE’ Opera Don Uva, Club per l’UNESCO di Bisceglie.