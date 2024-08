Stasera anteprima Libri nel Borgo Antico con spettacolo dedicato ai cento anni del Politeama

“E tutto quanto fa spettacolo”: questo il titolo dell’evento di inaugurazione della quindicesima edizione del festival letterario Libri nel Borgo Antico. La rappresentazione ideata e diretta da Gianluigi Belsito, prevista in apertura di rassegna il 29 agosto, intende celebrare i cento anni del cinema-teatro Politeama Italia, ed è la quarta volta consecutiva che il regista pugliese viene invitato ad aprire questa manifestazione letteraria di caratura nazionale. Dalla prosa al cinema, dalla musica alla danza, questi e altri i generi in rassegna contenuti in uno spettacolo che vuole celebrare un importante anniversario di una realtà di imprenditoria culturale che, tra le poche in Italia nel settore privato, ha raggiunto questo traguardo.

“Uno show-contenitore – dice Belsito – che mostra e racconta, dando alle realtà locali la stessa importanza che hanno i grandi nomi dello spettacolo che, per un secolo, hanno calcato il palcoscenico del Politeama Italia di Bisceglie”. Una sintesi assolutamente parziale perché gli artisti da citare sono così tanti che non basterebbe l’intera durata del festival. E dunque, spazio alle suggestioni, ai brevi ma pur completi momenti di canto e di recitato, tra esibizioni di solisti e performance corali, in una sorta di cronistoria che mai potrebbe risultare completa ma che certamente vuole essere un rispettoso omaggio a cento anni di successi.

“È un grande onore per noi questo omaggio che ci viene tributato e che ci ripaga per la nostra passione e l’impegno nei confronti della città” le parole di Claudio Valente, amministratore unico del Politeama che parla a nome di tutti i soci.

Tanti gli artisti professionisti che si alternano sul palcoscenico allestito all’aperto, proprio davanti al Politeama: Carlo Monopoli, Raffaella Montini, Tony Marzolla, Antonella Carone, Loris Leoci, Francesco Caselli, Vanna Sasso, Uccio Carelli, Pino Tatoli, Vincenzo Lopopolo, Francesco Di Bitetto, Franco Mastrodonato, Grazia Di Pinto, Isa Papagni, Wilma De Feudis, Mariella Parlato e gli allievi del laboratorio del Teatro del Viaggio.

Ingresso gratuito con inizio alle ore 21 in piazza San Francesco, davanti al Politeama Italia.