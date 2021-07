Stasera al Teatro Mediterraneo riflettori sul “Festival della Musica”

Tutto pronto per questa sera, ore 19.30, con la seconda edizione del “Festival della Musica”, evento organizzato dal movimento Bisceglie Illuminata che vedrà musicisti di ogni età calcare il palco del Teatro Mediterraneo.

La commissione interna si è riunita in questi giorni per accogliere ed analizzare i numerosi video inviati da ciascun partecipante di ogni categoria: le iscrizioni, che hanno visto una grande partecipazione di musicisti provenienti da tutta la Puglia, e non solo, sono state chiuse lo scorso 9 luglio. Oltre ai partecipanti è prevista la partecipazione di ospiti speciale. L’evento sarà condotto da Rebecca Epifani.