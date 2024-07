Stand up comedy, Daniele Tinti ospite di Controcorrente S.O.S.

Oggi, mercoledì 17 luglio torna la Stand Up Comedy sul palco di Controcorrente S.O.S. a Bisceglie con uno dei maggiori nomi del genere a livello nazionale: Daniele Tinti. Il suo podcast “Tintoria” è il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani: insieme a Stefano Rapone, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando milioni di visualizzazioni/ascolti in oltre 200 puntate. E proprio Proprio con Stefano Rapone aveva divertito il pubblico di Controcorrente S.O.S. nel 2021, presso la precedente sede della Cooperativa Sociale.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2. Dal 2020 partecipa al tour estivo “SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia. Nel 2021 il suo Special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”. Nel 2021 e 2022 è in tour con DILEMMA, il suo nuovo Special prodotto da The Comedy Club e ora disponibile gratis su YouTube. Dal 2023 riparte in tour in tutta Italia con “CROSSOVER” il suo Nuovo Live.

A proposito di “CROSSOVER”, lui ce lo racconta così: “L’ambientalismo ci distrae dall’inevitabile fine del mondo? Se morissimo tutti sarebbe davvero così male? Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo?DANIELE TINTI, nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy “CROSSOVER”, trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai giorni nostri”.

Pochi i biglietti ancora disponibili, acquistabili esclusivamente online o presso i rivenditori specializzati, entro poche ore dall’inizio dell’evento, previsto per le 21:00.