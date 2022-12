“Stalin e il Pci – Tra mito e realtà”: Marco Ferrando ospite a Bisceglie

Questa sera, alle ore 19.30, la libreria Prendi Luna book & more ospiterà Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori e referente italiano del Coordinamento per la Rifondazione della Quarta Internazionale, per la presentazione del suo nuovo libro “Stalin e il PCI – Tra mito e realtà”, edito da Red Star Press – Hellnation Libri. A moderare l’incontro, Sergio Storelli.

Una lettura politica e sociale sul rapporto tra il Cremlino e le botteghe oscure e sul fenomeno staliniano, in una ricostruzione utile alla comprensione della sorte del movimento operaio in Italia. Quello italiano, com’è noto, fu il più grande “Partito Comunista” dell’intero emisfero occidentale: in questa storia, particolarmente controversa, si dipana anche la trama dei rapporti tra il PCI e Mosca, con l’impatto dei desiderata di Stalin sulle scelte dello stesso Partito Comunista Italiano. Marco Ferrando, da sinistra e in una prospettiva marxista, ricostruisce, insieme al fenomeno staliniano, quella che resta una pagina tanto misconosciuta quanto centrale per la comprensione dell’involuzione e quindi della crisi della lotta di classe e del movimento operaio in Italia.

“Il primo interrogativo da porsi non è perché esistano tanti piccoli partiti comunisti frammentari e divisi, ma perché l’unità dei comunisti sia franata ogni volta, nelle sue diverse declinazioni. In un circolo vizioso di imprecazioni mute e di cicliche illusioni, più frequenti normalmente sotto le elezioni, dopo ogni volta l’illusione delusa diventa il volano dell’imprecazione successiva. Interrompere questo meccanismo significa guardare in faccia la realtà al di là del mito, interrogarsi sulla vera natura del PCI, indagare la sua origine, disvelare la sua funzione di controllo burocratico del movimento operaio, comprendere per questa via la sua parabola, il suo declino e il suo crollo.”

L’evento è gratuito, per prenotazione contattare il numero 080 809 2484. Seguirà un aperitivo.